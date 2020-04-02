2020-04-02T04:26:26+03:00
Общество

«Нам не дают общаться»: сибирячка, «застрявшая» в Таиланде, не может позвонить дочке, которую забрала полиция

Женщина уверяет, что у девочки-подростка в реабилитационном центре забрали телефон, и им не разрешают толком поговорить
Татьяна СОЛОВОВА
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Саша сейчас находится в реабилитационном центре. Фото: личный архив.Саша сейчас находится в реабилитационном центре. Фото: личный архив.
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История с 17-летней новосибирской студенткой Сашей, попавшей в реабилитационный центр под Сочи, получила не самое лучшее продолжение. Напомним, девочка-подросток приехала в Сочи вместе с подругой. 25 марта она гуляла вместе со своим парнем, с которым познакомилась на отдыхе, когда их остановила полиция. Правоохранители проверили документы и выяснили, что Саше нет еще 18 лет, и она нарушает комендантский час. После этого ее забрали в реабилитационный центр.

Там готовы отдать Сашу ее маме, но женщина из-за вспышки коронавируса «застряла» в Таиланде, и никак не может оттуда выехать. И сейчас жалуется на реабилитационный центр:

- У дочки забрали телефон и почти не дают нам общаться: максимум – 10 минут в день, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, мама студентки. – Я сейчас с ними воюю.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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Мама 17-летней девушки из Новосибирска сейчас находится в Таиланде и не может выехать оттуда из-за эпидемии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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