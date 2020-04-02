2020-04-02T04:40:58+03:00
Происшествия

«Все было в черном дыму»: в Новосибирске загорелось здание бывшего ПТУ

Пожар случился ночью в Калининском районе
Надежда РЫЖКИНА
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Жители общежития увидели пожар в здании ПТУ.Жители общежития увидели пожар в здании ПТУ.
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Жильцы общежития № 6 на улице Сухановской в микрорайоне Северный заметили пожар в доме напротив: из окон второго этажа вырывался огонь и шел густой черный дым. Инцидент произошел поздно вечером в среду, 1 апреля. Очевидцы засняли пожар на видео и выложили ролик в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Они также сообщили, что горело здание ПТУ 58.

— Да, действительно, пожарные ночью приезжали в микрорайон Северный и ликвидировали возгорание, — подтвердил корреспонденту КП-Новосибирск начальник пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков. — Огонь был полностью потушен за час. Горело здание ПТУ на площади 40 квадратных метров. Но оно было заброшено, поэтому там никто не пострадал.

Причины пожара еще не установлены.

Пожар сняли очевидцы из окна соседнего дома.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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