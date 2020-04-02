В мэрии рассказали, как проверяют закрытые на время режима самоизоляции торговые центры и кафе

2 Апр 2020 2020-04-02T03:57:30+03:00

В мэрии рассказали, как проверяют закрытые на время торговые центры и кафе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Мэрия Новосибирска рассказала о том, как в городе соблюдают постановление губернатора о режиме полной самоизоляции — оно предписывало на время закрыться всем торгово-развлекательным центрам, спортивным центрам, кафе и клубам.

— Мы ежедневно с территориальными органами мэрии проводим мониторинг, как предприятия соблюдают требования постановления. Всего мониторингом охвачено более 7 тысяч объектов. Из них больше 3 тысяч — магазины розничной торговли, которые могут работать в это время. Для всех остальных введены ограничения на работу, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе управления потребительского рынка мэрии.

По словам мэрии, пока что руководители заведений соблюдают правила.

— Если будут выявлены нарушения, то с ними будут разбираться полиция, МЧС и сотрудники Росгвардии, — предупредили в управлении.

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