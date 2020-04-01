Самоизоляция: без простуды, но со стрессом, день за днем в лежачей позе

1 Апр 2020 2020-04-01T16:26:31+03:00

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Интернет-портал news.ru решил разобраться во всех положительных и отрицательных сторонах резкого изменения образа жизни, которое произошло у большинства россиян в связи с пандемией коронавируса. Первый вывод, к которому пришли эксперты издания — благодаря самоизоляции снижается риск заболевания не только COVID-19, но и банальной простудой. Дело в том, что без контакта с зараженным человеком заболеть гриппом или ОРВИ не получится.

Второй несомненный плюс постоянного нахождения дома — это улучшение питания. Как показывают опросы, часто офисные работники не уходят на обеденный перерыв, тем самым устраивая стресс для своей пищеварительной системы. Таким образом, режим самоизоляции позволит многим улучшить свое питание в течение дня. Эксперты советуют есть супы, салаты и диетическое мясо. Правда, у этой «медали» есть и обратная сторона: разбираясь в минусах самоизоляции, издание пришло к выводу, что если редко отходить от холодильника, то она грозит лишним весом.

Третье преимущество самоизоляции — возможность выспаться, ведь при работе в удаленном режиме не нужно тратить время на дорогу. По словам врачей, хронический недосып грозит ухудшением концентрации, а также может вызвать депрессию и невроз.

В-четвертых, при работе из дома совсем не обязательно большую часть времени проводить, сидя на стуле. По мнению специалистов-ортопедов, сидячая поза — самая вредная для человека, поскольку в это время происходит перенапряжение позвоночника и мышц спины. Находясь вне офиса, вполне можно работать и лежа, а значит, минимизировать возможные проблемы со спиной. Правда, с диваном тоже перебарщивать не стоит — гиподинамия снижает тренированность сердечной мышцы и в итоге ухудшает кровоснабжение. Это повышает вероятность тромбозов.

Наконец, последнее: постоянное нахождение дома провоцирует внутреннее напряжение, а это стресс, который может привести к семейным конфликтам. Им способствует также и общая нервозная обстановка.

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