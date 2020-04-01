Их заставили через суд: четверо туристов из Таиланда хотели избежать обсервации

1 Апр 2020 2020-04-01T16:12:51+03:00

Тех, кто отказался от изоляции, отправили туда через суд. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Суд прошел сегодня же, все несогласные все равно будут изолированы от общества

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Сегодня в Новосибирске приземлился самолет из Таиланда. Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, теперь прибывшие из-за границы люди должны отправляться на обсервацию на две недели. Из Толмачево туристов сразу же на автобусах сопроводили в местный пансионат, но нашлись несогласные с новым порядком. Четыре человека заявили, что никуда не поедут. При этом двое из туристов путешествовали вместе с несовершеннолетними детьми. Роспотребнадзор посчитал это нарушением и направил административные иски в суд.

— Учитывая эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, административные ответчики ставят под угрозу, как свое личное здоровье, так и здоровье окружающих, которые по стечению обстоятельств могут оказаться в непосредственной близости, — сообщает Обской городской суд.

Иски рассмотрели оперативно. Требования о принудительной изоляции удовлетворены. Туристов отправят в обсервацию, не смотря на их желание скорее вернуться домой.

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