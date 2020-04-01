2020-04-01T15:18:40+03:00
Коронавирус Covid-19

500 рублей за нарушение карантина: житель Бердска, вернувшийся из-за границы, гулял по улицам

Его поймала полиция, мужчину отправили домой, а в суде рассмотрели дело об административном правонарушении
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Полицейские отправили нарушителя домой.Полицейские отправили нарушителя домой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Новосибирской области рассмотрено дело о нарушении карантина. 36-летний житель Бердска вернулся из Казахстана 21 марта. По предписанию Роспотребнадзора он должен был сидеть дома две недели на карантине. Выходить на улицу было нельзя, даже в магазин.

Однако мужчина ослушался, по его же словам, успел съездить даже в Новосибирск. 31 марта бердчанин вышел из дома и отправился в больницу. Как уточнили в прокуратуре, никаких признаков коронавируса у него не было, даже насморка. В медучреждение сибиряк направился по другой причине.

То, что предписание нарушено, заметили врачи. Они вызвали полицию. Правоохранительные органы прибыли на место, составили протокол и отправили нарушителя домой. Сегодня в бердском суде рассмотрели дело антикарантинщика.

— 31 марта гражданин Г. покинул квартиру и перемещался по городу Бердску, тем самым допустил неповиновение требованиям должностного лица, — сообщается на сайте суда.

В итоге бердчанина признали виновным и назначили ему штраф в размере 500 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 1 апреля 2020 года: двух переболевших коронавирусом выписали, в городе — режим самоизоляции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на утро 1 апреля 2020 года (подробнее).

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 1 апреля 2020 года: стало известно о десятой заболевшей

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 1 апреля 2020 года увеличилось за сутки (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самоизоляция: без простуды, но со стрессом, день за днем в лежачей позе
Их заставили через суд: четверо туристов из Таиланда хотели избежать обсервации
Выезд из Новосибирска в период самоизоляции: кому можно и как осуществляется
500 рублей за нарушение карантина: житель Бердска, вернувшийся из-за границы, гулял по улицам
Рисуем, фотографируем и шьем: чем занимаются ребята в детском доме в режиме карантина
«Отправляйте свои шарики Саи-Бабе!»: из-за коронавируса новосибирские сектанты застряли в Индии
В Новосибирске появились люди в костюмах химзащиты, поливающие улицы: в мэрии объяснили, кто это
«Ура, мы прилетели на Родину!»: вернувшихся из Таиланда поместили на двухнедельный карантин в новосибирский пансионат
В тесноте, да не в COVIDe: новосибирские молодожены перенесли банкет из кафе в обычную квартиру
Суд оштрафовал новосибирских коллекторов на 50 тысяч за то, что выдали чужую тайну
Режим работы метро в Новосибирске в период самоизоляции: как будет работать подземка
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Новосибирске: какие штрафы предусмотрены
Коронавирус: под угрозой молодые и бедные
Запрет на поездки на личном автомобиле в Новосибирске: будет ли введен и для кого
«Заработок упал в полтора раза»: новосибирские таксисты массово увольняются из-за режима самоизоляции
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
Ушел на самоизоляцию: гвардейцы выселили их хостела посетителя-дебошира
Гвардейцы продолжат работать в период самоизоляции в Новосибирске