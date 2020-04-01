500 рублей за нарушение карантина: житель Бердска, вернувшийся из-за границы, гулял по улицам
В Новосибирской области рассмотрено дело о нарушении карантина. 36-летний житель Бердска вернулся из Казахстана 21 марта. По предписанию Роспотребнадзора он должен был сидеть дома две недели на карантине. Выходить на улицу было нельзя, даже в магазин.
Однако мужчина ослушался, по его же словам, успел съездить даже в Новосибирск. 31 марта бердчанин вышел из дома и отправился в больницу. Как уточнили в прокуратуре, никаких признаков коронавируса у него не было, даже насморка. В медучреждение сибиряк направился по другой причине.
То, что предписание нарушено, заметили врачи. Они вызвали полицию. Правоохранительные органы прибыли на место, составили протокол и отправили нарушителя домой. Сегодня в бердском суде рассмотрели дело антикарантинщика.
— 31 марта гражданин Г. покинул квартиру и перемещался по городу Бердску, тем самым допустил неповиновение требованиям должностного лица, — сообщается на сайте суда.
В итоге бердчанина признали виновным и назначили ему штраф в размере 500 рублей.
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