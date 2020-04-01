2020-04-01T14:54:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Рисуем, фотографируем и шьем: чем занимаются ребята в детском доме в режиме карантина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил условия для воспитанников детских домов, которые находятся в вынужденной изоляции
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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В детском доме соблюдаются все условия карантинного режимаВ детском доме соблюдаются все условия карантинного режимаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие» введен карантинный режим из-за пандемии коронавируса. Для ребят подготовили насыщенную программу на все каникулы, чтобы они не скучали. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил, как дети проводят время в вынужденной изоляции и насколько четко выполняются профилактические меры в учреждении.

— В «Созвездии» проживают ребята разного возраста — от 3 до 18 лет. Часть из них школьники, остальные — детсадовцы. Сейчас территорию центра закрыли для посторонних. В детском доме усилены санитарно-профилактические меры: введен ограниченный режим посещения, при входе — обязательная обработка рук. Также всем выдают бахилы, маски и измеряют температуру бесконтактным термометром. С детьми проведена беседа — они понимают, что эти правила необходимы для их здоровья и безопасности, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В профилактических целях в «Созвездии» обрабатывают дверные ручки и проветривают помещения каждые два часа. В группах — влажная уборка с дезинфицирующим раствором. Прогулки разрешены только на территории центра. В центре для ребят работают ИЗО-студия, футбольный и спортивные клубы, различные кружки. Кроме того, есть мастерские по пяти направлениям — кулинария, фотостудия, автодело, швейная и парикмахерская секции. Каждый ребенок может найти для себя занятие.

— Сегодня в Новосибирске работают три учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — в Заельцовском, Ленинском, и Кировском районах. Для детей, находящихся в вынужденной изоляции, проводят различные мероприятия на базе учреждений: игры, квесты и многое другое, — рассказала председатель комитета опеки и попечительства мэрии города Новосибирска Ирина Аникина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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