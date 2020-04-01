В тесноте, да не в COVIDe: новосибирские молодожены перенесли банкет из кафе в обычную квартиру
Молодоженам приходится отказываться от банкетов в кафе и ресторанах. В Новосибирске (как и во многих городах страны) действует режим самоизоляции, людям необходимо оставаться дома. Но женихи и невесты не намерены отказываться от своих планов.
- У нас было заказано спецобслуживание: люди планировали провести свадьбу. Но теперь проведение банкетов стало невозможным. Тогда договорились с клиентами, что угощения доставим к ним в квартиру, - рассказали КП-Новосибирск в одном из кафе в центре города.
Собеседники издания добавили, что банкет – относительно не большой. Он должен состояться в ближайшие дни.
Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Тем временем, отделения ЗАГС в регионе приостановили прием заявлений на заключение браков. А вот зарегистрировать рождение ребенка остается возможным.
ИСТОЧНИК KP.RU
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