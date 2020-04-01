2020-04-01T13:33:57+03:00
Общество

В тесноте, да не в COVIDe: новосибирские молодожены перенесли банкет из кафе в обычную квартиру

Коронавирус внес свои коррективы в проведение праздников. Влюбленным пришлось отказаться от банкета в дорогом заведении, но они отметят союз дома
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Молодоженам приходится приспосабливаться к новым реалиям.Молодоженам приходится приспосабливаться к новым реалиям.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Молодоженам приходится отказываться от банкетов в кафе и ресторанах. В Новосибирске (как и во многих городах страны) действует режим самоизоляции, людям необходимо оставаться дома. Но женихи и невесты не намерены отказываться от своих планов.

- У нас было заказано спецобслуживание: люди планировали провести свадьбу. Но теперь проведение банкетов стало невозможным. Тогда договорились с клиентами, что угощения доставим к ним в квартиру, - рассказали КП-Новосибирск в одном из кафе в центре города.

Собеседники издания добавили, что банкет – относительно не большой. Он должен состояться в ближайшие дни.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Тем временем, отделения ЗАГС в регионе приостановили прием заявлений на заключение браков. А вот зарегистрировать рождение ребенка остается возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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