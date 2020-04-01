Суд оштрафовал новосибирских коллекторов на 50 тысяч за то, что выдали чужую тайну
Арбитражный суд наказал контору под названием «Единое коллекторское агентство». Организация провинилась своими методами борьбы с должником.
- Сотрудники Общества с ограниченной ответственностью позвонили по месту работы должника, вследствие чего, о просроченных долгах мужчины были проинформированы его работодатель и коллеги, - сообщает областное управление Федеральной службы судебных приставов.
Именно ФССП занимается контролем над коллекторскими организациями. Сотрудники ведомства и позаботились, что нарушителей наказали.
В УФССП напоминают, что готовы принимать новые жалобы на коллекторов. Обращаться можно заявлениями на электронную почту: mail@r54.fssprus.ru
ИСТОЧНИК KP.RU