2020-04-01T12:56:13+03:00
Общество

Суд оштрафовал новосибирских коллекторов на 50 тысяч за то, что выдали чужую тайну

Организация рассказала о просрочке коллегам должника. Это было противозаконно
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Приставы добились штрафа для коллекторов.Приставы добились штрафа для коллекторов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Арбитражный суд наказал контору под названием «Единое коллекторское агентство». Организация провинилась своими методами борьбы с должником.

- Сотрудники Общества с ограниченной ответственностью позвонили по месту работы должника, вследствие чего, о просроченных долгах мужчины были проинформированы его работодатель и коллеги, - сообщает областное управление Федеральной службы судебных приставов.

Именно ФССП занимается контролем над коллекторскими организациями. Сотрудники ведомства и позаботились, что нарушителей наказали.

В УФССП напоминают, что готовы принимать новые жалобы на коллекторов. Обращаться можно заявлениями на электронную почту: mail@r54.fssprus.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске появились люди в костюмах химзащиты, поливающие улицы: в мэрии объяснили, кто это
«Ура, мы прилетели на Родину!»: вернувшихся из Таиланда поместили на двухнедельный карантин в новосибирский пансионат
В тесноте, да не в COVIDe: новосибирские молодожены перенесли банкет из кафе в обычную квартиру
Суд оштрафовал новосибирских коллекторов на 50 тысяч за то, что выдали чужую тайну
Режим работы метро в Новосибирске в период самоизоляции: как будет работать подземка
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Новосибирске: какие штрафы предусмотрены
Коронавирус: под угрозой молодые и бедные
Запрет на поездки на личном автомобиле в Новосибирске: будет ли введен и для кого
«Заработок упал в полтора раза»: новосибирские таксисты массово увольняются из-за режима самоизоляции
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
Ушел на самоизоляцию: гвардейцы выселили их хостела посетителя-дебошира
Гвардейцы продолжат работать в период самоизоляции в Новосибирске