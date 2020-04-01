Режим работы метро в Новосибирске в период самоизоляции: как будет работать подземка
Режим работы метро в Новосибирске в период самоизоляции изменится. Составы будут ходить реже. Об этом сообщает мэрия Новосибирска. Количество поездов уменьшают в два раза по сравнению с потоком обычных будней.
Уже сейчас количество поездов в подземке города уменьшено, но пока – на треть. С четверга 2 апреля вагоны будут ходить еще немного реже.
- Это сделано с учетом прогнозируемого дальнейшего сокращения объемов перевозок, - поясняют в мэрии.
Пассажиров в городе, действительно, стало значительно меньше. Накануне власти озвучили предписания, согласно которым жителям региона необходимо оставаться в домах, если нет веских причин для выхода на улицу.
Начало и окончание работы метрополитена, тем не менее, обещают оставить прежними.
ИСТОЧНИК KP.RU