Режим работы метро в Новосибирске в период самоизоляции: как будет работать подземка

1 Апр 2020 2020-04-01T13:44:52+03:00

Власти рассказали про новый режим работы метро в Новосибирске в период самоизоляции

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Режим работы метро в Новосибирске в период самоизоляции изменится. Составы будут ходить реже. Об этом сообщает мэрия Новосибирска. Количество поездов уменьшают в два раза по сравнению с потоком обычных будней.

Уже сейчас количество поездов в подземке города уменьшено, но пока – на треть. С четверга 2 апреля вагоны будут ходить еще немного реже.

- Это сделано с учетом прогнозируемого дальнейшего сокращения объемов перевозок, - поясняют в мэрии.

Пассажиров в городе, действительно, стало значительно меньше. Накануне власти озвучили предписания, согласно которым жителям региона необходимо оставаться в домах, если нет веских причин для выхода на улицу.

Начало и окончание работы метрополитена, тем не менее, обещают оставить прежними.

ИСТОЧНИК KP.RU