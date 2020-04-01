Коронавирус: под угрозой молодые и бедные

1 Апр 2020 2020-04-01T12:18:06+03:00

Молодые люди тоже в зоне риска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судя по мировой статистике опасного заболевания, вероятность летального исхода выше у людей с невысоким достатком, кроме того — в больницах оказывается все больше молодежи

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Мировые тренды подтверждаются и статистикой оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве: 40% пациентов, которым потребовалась искусственная вентиляция легких, моложе 40 лет.

Как сообщает интернет-издание news.ru, количество «тяжелых» молодых пациентов в процентном соотношении, в России выше, чем в других странах. Кроме того, болезнь протекает тяжелее у тех пациентов, которые имеют проблемы со здоровьем: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, астма и другие. Судя по зарубежной статистике, вероятность летального исхода при наличии таких заболеваний в 10 раз выше. Высокая заболеваемость и смертность среди необеспеченных граждан отчасти объясняется тем, что из-за нездорового образа жизни у них чаще возникают проблемы со здоровьем.

Впрочем, российские власти пока не приводят официальных данных о социальном положении тех, кто оказался заражен COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU