Нарушение домашнего режима самоизоляции в Новосибирске: какие штрафы предусмотрены

1 Апр 2020 2020-04-01T12:30:08+03:00

КП-Новосибирск узнала, будут ли штрафовать в Новосибирске за нарушение домашнего режима самоизоляции Фото: Алена МАРТЫНОВА

Изменить размер текста: A A

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Новосибирске - это то, чего нельзя допускать, чтобы противостоять опасной болезни - коронавирусу. Но пока, как объясняют юристы, нет такого закона, по которому накажут нарушителей.

— Штрафы за нарушение режима самоизоляции на данный момент законом не предусмотрены, — отвечает юрист Константин Зиновьев. — Госдума недавно приняла закон о штрафах, но для начала он должен пройти через Совет Федерации, а потом быть подписан президентом. Но пока этого нет.

Получается, что штрафовать за появление на улицах горожан не будут. Тем не менее, юрист напомнил, что ради собственного здоровья лучше не появляться на улицах без особой надобности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU