2020-04-01T11:55:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Запрет на поездки на личном автомобиле в Новосибирске: будет ли введен и для кого

Юрист объяснил, начнет ли действовать запрет на поездки на личном автомобиле в Новосибирске
Надежда РЫЖКИНА
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Запрет на поездки на личном автомобиле в Новосибирске: будет ли введен и для когоЗапрет на поездки на личном автомобиле в Новосибирске: будет ли введен и для когоФото: Влад КОМЯКОВ
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Один из важных для сибиряков вопрос - в связи с режимом самоизоляции будет ли введен запрет на поездки на личном автомобиле в Новосибирске. Корреспондент КП-Новосибирск попросила юриста Константина Зиновьева разъяснить, можно ли сейчас новосибирцам ездить по городу на личном автомобиле.

— В постановлении губернатора не было ничего сказано про запрет поездок на личных автомобилях. Если личный транспорт не будет позволен, то возникает вопрос: как помочь другим людям? Некоторым надо, например, помочь закупить продукты для своих старых родителей, которым тяжело самим это сделать. Поехать на автомобиле никому на данный момент не запрещено. Ведь если уж ходит общественный транспорт и в нем ездят пассажиры, то от личного авто больше угрозы точно не будет, — разъяснил юрист.

Тем не менее, юрист напомнил, что несмотря на отсутствие запрета, выходить из дома без надобности не стоит, в том числе и выезжать на авто.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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