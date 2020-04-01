1 Апр 2020 2020-04-01T11:55:23+03:00

Запрет на поездки на личном автомобиле в Новосибирске: будет ли введен и для кого Фото: Влад КОМЯКОВ

Юрист объяснил, начнет ли действовать запрет на поездки на личном автомобиле в Новосибирске

Изменить размер текста: A A

Один из важных для сибиряков вопрос - в связи с режимом самоизоляции будет ли введен запрет на поездки на личном автомобиле в Новосибирске. Корреспондент КП-Новосибирск попросила юриста Константина Зиновьева разъяснить, можно ли сейчас новосибирцам ездить по городу на личном автомобиле.

— В постановлении губернатора не было ничего сказано про запрет поездок на личных автомобилях. Если личный транспорт не будет позволен, то возникает вопрос: как помочь другим людям? Некоторым надо, например, помочь закупить продукты для своих старых родителей, которым тяжело самим это сделать. Поехать на автомобиле никому на данный момент не запрещено. Ведь если уж ходит общественный транспорт и в нем ездят пассажиры, то от личного авто больше угрозы точно не будет, — разъяснил юрист.

Тем не менее, юрист напомнил, что несмотря на отсутствие запрета, выходить из дома без надобности не стоит, в том числе и выезжать на авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим полной самоизоляции в Новосибирске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Рассказываем о том, как будет действовать режим полной самоизоляции в Новосибирске 2020 (подробнее).

Первые выздоровевшие от коронавируса в Новосибирске: двух сибирячек отпустили домой

Первые выздоровевшие от коронавируса в Новосибирске выписались из больницы (подробнее)

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть - хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU