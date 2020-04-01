2020-04-01T11:10:22+03:00
Общество

Ушел на самоизоляцию: гвардейцы выселили их хостела посетителя-дебошира

Об этом рассказали в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
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Клиент хостела дебоширил. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Клиент хостела дебоширил. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ вызвали в отель для того, чтобы выселить пьяного посетителя.

Сигнал тревоги из хостела на ул. Державина поступил в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ 30 марта в 12:50.

Сотрудники гостиницы не смогли самостоятельно выселить постояльца, период проживания которого закончился, и обратились за помощью к охранникам.

Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования обнаружили в номере мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он категорически отказывался собрать свои вещи и покинуть номер гостиницы, к тому же его сильно клонило в сон.

Своё нежелание выселяться мужчина обосновал введенными из-за коронавируса карантинными мерами и нежеланием эти меры нарушать.

Несмотря на актуальную мотивацию, бойцы ГБР всё-таки выпроводили из заведения пьяного нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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