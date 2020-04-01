Гвардейцы продолжат работать в период самоизоляции в Новосибирске
31.03.2020г. губернатор Новосибирской области подписал постановление №48 «Об ограничении доступа людей и транспорта».
В этой связи уведомляем, что Агентство Безопасности ГВАРДИЯ обеспечивает защиту жизни и здоровья граждан и их собственности, охраняет критически важные объекты в непрерывном режиме, противодействует преступности и участвует в мероприятиях по охране общественного порядка.
Поэтому никакие ограничения, накладываемые Постановлением №48 от 31.03.2020г., не распространяются на ГВАРДИЮ; Агентство продолжает работать в обычном режиме, в полном объёме выполняя обязательства по договорам и заключая новые.
ИСТОЧНИК KP.RU