Двести тысяч на активацию донора: сибирячке с лейкозом требуется срочная пересадка костного мозга
21-летняя Жанна Семенова из Новосибирской области уже 4 года борется с острым лимфобластным лейкозом. Диагноз был поставлен в 2016 году, когда девушка училась на 2 курсе Болотнинского педагогического колледжа. После длительного лечения с курсами химиотерапии наступила долгожданная ремиссия, однако болезнь вернулась.
Сейчас сибирячка проходит очередной курс химиотерапии в областной клинической больнице, и, по словам врачей, нуждается в пересадке костного мозга. После того, как выяснилось, что родной брат девушки в качестве донора не подходит, в российском регистре для нее быстро нашелся неродственный донор. Трансплантация костного мозга планируется в мае в НИИ ДОГиТ им.Р.М.Горбачевой, и до операции необходимо успеть собрать 200 тысяч рублей для активации донора.
Активация включает в себя затраты на забор клеток, проезд до больницы и пребывание донора в стационаре, страхование здоровья и жизни, гонорары врачей и многое другое. Сбор средств для Жанны Семеновой объявлен благотворительным фондом «Защити жизнь», чтобы помочь девушке победить болезнь, необходимо перейти на ее страницу на сайте фонда и перечислить деньги.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU