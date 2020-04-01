«Может, обидел кого-то?»: в Новосибирске заминировали автомобиль

1 Апр 2020 2020-04-01T09:38:34+03:00

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В среду, 1 апреля, кто-то неудачно подшутил над владельцем авто, которое стояло возле дома на парковке. Утром сосед хозяина обнаружил на капоте его автомобиля самодельную «мину»: две соединенные бутылки, наполненные прозрачной жидкостью, похожей на бензин, скотчем к ним был примотан мобильный телефон.

Инцидент произошел возле дома № 4/1 на улице Маяковского. Машину с бутылками на капоте снял на видео очевидец и выложил в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Может, обидел кого-то сосед. Но так тоже не делается. В такое время и такие приколы, — возмутился он.

Обезвреживать «бомбу» приехали сотрудники Росгвардии, МЧС и ФСБ. Устройство оказалось муляжом. Теперь шутника разыскивают силовые ведомства.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что сведений об инциденте пока не поступало, она появится позже в течение дня. В пресс-службе Росгвардии не ответили на звонок корреспондента.

Заминированную "Тойоту Тундру" обнаружил сосед владельца авто на видео попали и спецслужбы.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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