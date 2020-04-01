2020-04-01T09:21:00+03:00
Телевизор

Серебряный твист: новосибирский пенсионер в блестящем костюме станцевал перед Ларисой Гузеевой

Запись программы «Давай поженимся!», в которой он принимал участие, должна выйти в эфир сегодня, 1 апреля [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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66-летний Сергей Карбышев стремится найти невесту-москвичку. Фото: Предоставлено героем публикации66-летний Сергей Карбышев стремится найти невесту-москвичку. Фото: Предоставлено героем публикации
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Новосибирский художник, 66-летний Сергей Карбышев, стремится найти невесту-москвичку. С этой целью он решился попасть на телепередачу «Давай поженимся!» и в октябре прошлого года написал 8-страничное письмо Ларисе Гузеевой. Ответа от телеканала долгое время не было, и тогда, в декабре, Карбышев решился взять студию телепередачи штурмом.

— Я говорю на проходной вот квитанция, я прислал заказное письмо — давайте разберемся: где, что? А мне говорят: «Мы не принимаем ни бандеролей, ни писем». Вот такая канитель. Я говорю, ладно парни, я с Пимановым знаком. У него хорошая передача. Готовьтесь, я к Пиманову пойду! Мне обидно: я страдал, выливал всю свою безответную любовь и по соплям получил, — цитирует Карбышева портал «Сибкрай.ру».

Но в итоге старания художника оказались не напрасными — в начале 2020 года с ним связались телевизионщики, и в начале марта состоялись съемки программы «Давай поженимся». В студии новосибирец исполнил зажигательный танец в блестящем серебристом костюме и подарил несколько своих работ телеведущим. Так, Розе Сябитовой досталась картина, на которой изображен милиционер с ведром мусора, а Ларисе Гузеевой — полотно «Товарищ Сталин, вы бы встали», где техничка моет пол вокруг вождя.

Запись программы с участием новосибирского художника должны показать в эфире «Первого канала» сегодня, 1 апреля.

Танец 66-летнего жениха в серебристом костюме на передаче "Давай поженимся".66-летнего художника Сергея Кабышева пригласили на первоапрельский выпуск "Давай поженимся!"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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