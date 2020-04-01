В ГУФСИН России по Новосибирской области требуются сотрудники

1 Апр 2020 2020-04-01T09:20:38+03:00

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Преимущества службы в уголовно-исполнительной системе Новосибирской области:

• льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца), право на пенсию за выслугу лет наступает независимо от возраста, уже после 14 лет службы в уголовно-исполнительной системе;

• выдача форменного обмундирования;

• возможность получения (безвозмездно) высшего образования впервые в образовательных учреждениях ФСИН России, обучения в адъюнктуре, докторантуре;

• бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях;

• очередной ежегодный оплачиваемый отпуск - от 30 календарных дней с оплачиваемым проездом для сотрудников и членов их семей;

• ежегодно при уходе в очередной ежегодный отпуск выплачивается материальная помощь в размере оклада денежного содержания;

• ежемесячно осуществляются стимулирующие выплаты, надбавки и доплаты;

• сотрудники и члены их семей имеют право на санаторно-курортное лечение или оздоровительный отдых в ведомственных санаториях и домах отдыха ФСИН России и МВД России;

• при увольнении на пенсию выплачивается единовременное денежное пособие от 2 до 7 окладов денежного содержания в зависимости от выслуги лет;

• сотрудник, имеющий общую продолжительность службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы не менее 10 лет в календарном исчислении, один раз за весь период государственной службы, имеет право на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.

При поступлении на службу при наличии среднего специального или высшего образования сотруднику присваивается специальное звание «прапорщик внутренней службы». В уголовно-исполнительной системе Новосибирской области заработная плата «на руки» у такого сотрудника в первый год службы составит не менее 27 тысяч рублей в месяц.

Информацию о вакансиях можно найти на официальном сайте ГУФСИН России по Новосибирской области в разделе «служба в УИС/вакансии»

Электронная почта: ok-gufsin-nsk@yandex.ru

Сайт: 54.FSIN.SU