Высокий водитель с бородой пропал на полмесяца в Новосибирске

1 Апр 2020 2020-04-01T09:04:47+03:00

Раньше Николай жил в Томске, у него была девушка. Фото: предоставлено отрядом "Лиза-Алерт", соцсети

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Новосибирец с бородой не выходит на связь с родными уже 18 дней — его начали искать поисковики. 27-летнего Николая Бричкарь высокого роста - 190 сантиметро,- носит бороду и водит автомобиль. Ранее он жил в Томске с девушкой, судя по соцсетям, пропал 14 марта.

Молодой человек худощавого телосложения , с темно-русыми короткими волосами и карими глазами. ПАрень был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки и носил бороду на момент исчезновения.

Перед пропажей Николай зашел в профиль «ВКонтакте», где он изображен на фото за рулем автомобиля. Профиль в «Одноклассниках» неактивен с 10 января, но там молодой человек изображен в паре с девушкой в городе Томске.

Напомним, волонтеры поисковых отрядов изменили режим работы в связи с требованиями властей о самоизоляции. Теперь выезд организуется только на экстренные вызовы, и поисковики попросили активной помощи новосибирцев в соцсетях — для репостов ориентировок.

Обладающих информацией о местонахождении Николая Бричкарь просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU