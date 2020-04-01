Сибиряки выбирают мультфильмы и комедии в видеосервисе Wink

1 Апр 2020 2020-04-01T08:20:21+03:00

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Трафик просмотра телепрограмм и фильмов увеличился практически в четыре раза, при этом клиенты компании чаще всего останавливали свой выбор на мультфильмах и комедиях.

В числе лидеров просмотра - любимые многими поколениями мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Чебурашка» и «Мойдодыр», а также популярный у детей сериал «Маша и Медведь». Из недавних релизов зрители Wink выбирали мультфильмы «Монстры на каникулах 2», «Моана» и «Холодное сердце 2», а также российскую комедию «Холоп».

- «Ростелеком» в Сибири не зафиксировал серьезного роста нагрузки на сеть после перевода на удаленную работу части компаний и перехода школьников на дистанционное обучение. А вот число просмотров детских программ, мультфильмов и образовательного контента увеличилось. Это говорит о том, что семьи стараются больше времени проводить друг с другом, учиться и развлекаться вместе с детьми. И мы рады, что наша компания помогает сибирякам не скучать дома, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Видеосервис Wink объединяет возможности интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра, позволяя без рекламы смотреть художественные фильмы, сериалы, образовательные, спортивные и детские передачи. В марте «Ростелеком» для абонентов Wink и интерактивного ТВ открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательных программ.