2020-04-01T08:10:31+03:00
Общество

«Корову не подоишь»: фермеры рассказали о задержке посевной из-за коронавируса

Власти рекомендуют не выводить пожилых работников в поле
Никита МАНЬКО
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Фермеры не могут взять кредиты и получить субсидии из-за коронавирусаФермеры не могут взять кредиты и получить субсидии из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Посевная кампания оказалась под угрозой задержки из-за режима самоизоляции в регионах России. Правительство ограничило работу только пожилых сотрудников, но фермеры не могут взять кредиты, горючее и запчасти к технике. Сами аграрии видят выход в ослаблении налогов и специальном сайте.

Фермеров в Новосибирской области ждут проблемы коллег из Подмосковья — там сельское хозяйство уже страдает от режима самоизоляции. Как рассказал подмосковный сыровар Олег Сирота, сейчас сельхозпроизводители не могут взять кредиты на запчасти, технику и ГСМ перед посевной, так как банки закрыты. Аграриев спасали региональные фонды микрофинансирования, их работу просят возобновить.

Другая проблема — сельхозпредприятия не могут получить субсидии, если у них есть задолженность по налогам. При этом другие сферы малого бизнеса могут спокойно отдохнуть от налоговой нагрузки до 1 мая.

Кроме того, пожилые люди старше 65 лет не смогут работать в поле и на предприятиях из-за режима самоизоляции. Как сообщил kp.ru омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сферах фитосанитарного, ветеринарного надзора и надзора в области семеноводства Владислав Корочкин, пенсионерам лучше выдавать больничный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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