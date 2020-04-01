«Корову не подоишь»: фермеры рассказали о задержке посевной из-за коронавируса
Посевная кампания оказалась под угрозой задержки из-за режима самоизоляции в регионах России. Правительство ограничило работу только пожилых сотрудников, но фермеры не могут взять кредиты, горючее и запчасти к технике. Сами аграрии видят выход в ослаблении налогов и специальном сайте.
Фермеров в Новосибирской области ждут проблемы коллег из Подмосковья — там сельское хозяйство уже страдает от режима самоизоляции. Как рассказал подмосковный сыровар Олег Сирота, сейчас сельхозпроизводители не могут взять кредиты на запчасти, технику и ГСМ перед посевной, так как банки закрыты. Аграриев спасали региональные фонды микрофинансирования, их работу просят возобновить.
Другая проблема — сельхозпредприятия не могут получить субсидии, если у них есть задолженность по налогам. При этом другие сферы малого бизнеса могут спокойно отдохнуть от налоговой нагрузки до 1 мая.
Кроме того, пожилые люди старше 65 лет не смогут работать в поле и на предприятиях из-за режима самоизоляции. Как сообщил kp.ru омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сферах фитосанитарного, ветеринарного надзора и надзора в области семеноводства Владислав Корочкин, пенсионерам лучше выдавать больничный.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Погуляю с вашей собакой за 250 рублей»: сибиряк решил заработать на режиме самоизоляции
Парень уверяет, что соблюдает все меры предосторожности.(подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU