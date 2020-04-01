В Новосибирске на пустых улицах столкнулись «Газель» и «Жигули»

1 Апр 2020 2020-04-01T07:24:21+03:00

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В среду, 1 апреля, утром возле остановки «Жилмассив Северо-Чемской» столкнулись «Жигули» и «ГАЗель». Водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу, из-за чего врезался в грузовик.

Об этой аварии рассказала подписчица группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Подписчица также рассказала, что помощь медиков понадобилась женщине, которая находилась в «Жигулях». На месте происшествия работали сотрудники ДПС и врачи «Скорой помощи».

Однако в ГИБДД опровергли сообщения о том, что есть пострадавшая: с ней все обошлось.

— Женщину осмотрели медики, но помощь ей не понадобилась. То есть в аварии никто не пострадал, она оформляется как ДТП с материальным ущербом, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Юлия Ракунова.

В ГИБДД пояснили, что медицинская помощь женщина не понадобилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU