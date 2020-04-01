В Новосибирске на пустых улицах столкнулись «Газель» и «Жигули»
В среду, 1 апреля, утром возле остановки «Жилмассив Северо-Чемской» столкнулись «Жигули» и «ГАЗель». Водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу, из-за чего врезался в грузовик.
Об этой аварии рассказала подписчица группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Подписчица также рассказала, что помощь медиков понадобилась женщине, которая находилась в «Жигулях». На месте происшествия работали сотрудники ДПС и врачи «Скорой помощи».
Однако в ГИБДД опровергли сообщения о том, что есть пострадавшая: с ней все обошлось.
— Женщину осмотрели медики, но помощь ей не понадобилась. То есть в аварии никто не пострадал, она оформляется как ДТП с материальным ущербом, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Юлия Ракунова.
В ГИБДД пояснили, что медицинская помощь женщина не понадобилась.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU