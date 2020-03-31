Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 31 марта 2020 года: на карантине находятся 6475 человек
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 31 марта 2020 года не изменилось: об этом сообщили в оперативном штабе Новосибирской области. По-прежнему диагноз подтвержден у 9 человек, причем две сибирячки уже выздоровели и их выписали из больницы.
Еще для 2115 новосибирцев закончился домашний карантин: их две недели самоизоляции дома под наблюдением врачей прошли. А под медицинским наблюдением находятся ровно 6 475 жителей региона.
Кроме того, власти развенчали фейк о блокировке города Болотное военными опровергли в оперативном штабе. Неизвестные распространяли в соцсетях и чатах мессенджеров информацию о якобы блокировке города военными частями, блокпостах на дорога. Но это оказалось неправдой.
Еще один фейк из чатов и соцсетей: якобы с вертолета над регионом распыляют убивающие вирус вещества. В оперативном штабе заверили, что эта история - выдумка.
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ИСТОЧНИК KP.RU