Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 31 марта 2020 года: на карантине находятся 6475 человек

31 Март 2020 2020-03-31T18:06:51+03:00

Две тысячи новосибирцев теперь могут выходить из дома. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рассказываем, изменилось ли количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 31 марта 2020 года

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Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 31 марта 2020 года не изменилось: об этом сообщили в оперативном штабе Новосибирской области. По-прежнему диагноз подтвержден у 9 человек, причем две сибирячки уже выздоровели и их выписали из больницы.

Еще для 2115 новосибирцев закончился домашний карантин: их две недели самоизоляции дома под наблюдением врачей прошли. А под медицинским наблюдением находятся ровно 6 475 жителей региона.

Кроме того, власти развенчали фейк о блокировке города Болотное военными опровергли в оперативном штабе. Неизвестные распространяли в соцсетях и чатах мессенджеров информацию о якобы блокировке города военными частями, блокпостах на дорога. Но это оказалось неправдой.

Еще один фейк из чатов и соцсетей: якобы с вертолета над регионом распыляют убивающие вирус вещества. В оперативном штабе заверили, что эта история - выдумка.

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ИСТОЧНИК KP.RU