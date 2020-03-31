2020-03-31T17:28:29+03:00
Общество

Минэкономсвязь рекомендовало обеспечить бесперебойную работу СМИ

В ведомстве подчеркнули, что это крайне важно для получения читателями достоверной информации
Татьяна СОЛОВОВА
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КП-Новосибирск будет работать в обычном режиме.КП-Новосибирск будет работать в обычном режиме.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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Минэкономсвязь отреагировало на жалобы, поступающие с разных уголков страны, и рекомендовала регионам обеспечить бесперебойную работу СМИ.

- В связи с поступающими из ряда регионов сообщениями о перебоях в работе пользующихся доверием и популярностью у граждан средств массовой информации Минкомсвязь России просит обратить внимание на исполнение пункта 5 указа президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» о необходимости бесперебойной работы организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации, - передает сообщение министерства ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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