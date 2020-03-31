Пакетик семян – в подарок от «Комсомолки»!

31 Март 2020 2020-03-31T14:57:32+03:00

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На календаре - весна, и садоводы готовятся к предстоящему дачному сезону. А чтобы на ваших грядках был хороший урожай, «Комсомолка» приготовила для вас, уважаемые читатели, замечательный подарок.

В ежедневных номерах за 31 марта и 1 апреля вы найдете не только массу полезной информации для дачников о том, как правильно ухаживать за огородом и семенами, но и полезный презент. С каждым номером газеты вы получите в подарок пакетик семян, который пригодится на вашей даче. Морковка, капуста, редиска – все это вы найдете в этом номере и сможете вырастить урожай вместе с «Комсомолкой!

Успевайте приобрести «Комсомолку» в киосках и супермаркетах нашего города. Берегите себя и будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU