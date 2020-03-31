Обеспечим водой всех: мэр проверил, как работает Гордовоканал в условиях повышенной готовности

31 Март 2020 2020-03-31T14:19:53+03:00

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Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил МУП «Горводоканал» с проверкой. Сейчас особенно важно бесперебойное снабжение жителей качественной питьевой водой. Предприятие работает в штатном режиме. А все сотрудники имеют средства индивидуальной защиты.

— Горводоканал — стратегически важное предприятие города Новосибирска. Работа не должна прекращаться — это стабильность жизни горожан. Главная задача в условиях режима повышенной готовности — обеспечить устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения города, в том числе и Горводоканала. Что бы ни происходило в Новосибирске, какие бы режимы не вводились, Горводоканал будет работать бесперебойно, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Дополнительная нагрузка для систем Горводоканала — весенний паводок. Талые воды попадают в канализацию, увеличивая объем стоков в полтора раза. Весь этот объем воды проходит обработку на очистных сооружениях и выводится в реку.

— Сегодня Горводоканал работает в штатном режиме. Качество воды остается на высоком уровне. Вода из Оби проходит многоступенчатую систему очистки, прежде чем попасть к потребителю. После подвергается обеззараживанию в два этапа: хлорирование и облучение ультрафиолетом. По чистоте такая вода не уступает по качеству бутилированной воде, — рассказал директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

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