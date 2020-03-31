Система контроля соблюдения домашнего режима в Новосибирске: как работает и что представляет собой
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов рассказал, как работает система контроля соблюдения домашнего режима в Новосибирске.
- Контрольную функцию будет выполнять УВД по Новосибирской области. По постановлению губернатора, будут даны развернутые разъяснения по каждому пункту отдельно. Но прежде всего, самодисциплина зависит от нас самих,- рассказал заместитель губернатора Новосибирской области.
Работа УВД будет нацелена на обращение к гражданам региона, которые намерены нарушить постановления главы области. Новосибирцев будут убеждать и разъяснять, что сейчас лучше находиться дома.
- Ведь мы говорим о создании мер безопасности для наших граждан. В других субъектах приняты аналогичные документы, - прокомментировал Серей Нелюбов.
Вопрос со штрафами ещё не решён, но такой вариант рассматривается правительство региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU