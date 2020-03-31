Система контроля соблюдения домашнего режима в Новосибирске: как работает и что представляет собой

31 Март 2020 2020-03-31T14:05:04+03:00

Новосибирцев призывают без необходимости не выходить на улицу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Изменить размер текста: A A

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов рассказал, как работает система контроля соблюдения домашнего режима в Новосибирске.

- Контрольную функцию будет выполнять УВД по Новосибирской области. По постановлению губернатора, будут даны развернутые разъяснения по каждому пункту отдельно. Но прежде всего, самодисциплина зависит от нас самих,- рассказал заместитель губернатора Новосибирской области.

Работа УВД будет нацелена на обращение к гражданам региона, которые намерены нарушить постановления главы области. Новосибирцев будут убеждать и разъяснять, что сейчас лучше находиться дома.

- Ведь мы говорим о создании мер безопасности для наших граждан. В других субъектах приняты аналогичные документы, - прокомментировал Серей Нелюбов.

Вопрос со штрафами ещё не решён, но такой вариант рассматривается правительство региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим полной самоизоляции в Новосибирске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Рассказываем о том, как будет действовать режим полной самоизоляции в Новосибирске 2020 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU