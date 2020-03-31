31 Март 2020 2020-03-31T11:57:09+03:00

Стало известно, как будут выдавать и оплачивать листки нетрудоспособности в Новосибирске во время самоизоляции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этом рассказали на брифинге о работе оперативного штаба по противодействию коронавирусу

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Управляющий Новосибирского отделения Фонда социального страхования Владимир Голубков рассказал, как будут выдавать и оплачивать листки нетрудоспособности в Новосибирске во время самоизоляции.

— Есть традиционный механизм — листки нетрудоспособности выдаются и оплачиваются после их закрытия. Постановление правительства Новосибирской области утвердило временные правила выдачи листков нетрудоспособности и их оплаты для тех, кто находится на карантине. Определены три уполномоченные медицинские организации, которые с 22 марта начали выдавать листки. С 24 марта мы их оплачиваем.

По временным правилам человек, не выходя из дома, подает заявление, ему дистанционно присылается листок. Работодатель передает в фонд социального страхования сведения о зарплате и стаже работника. Там рассчитывают пособие и платят его частями.

— Деньги у фонда есть и все выплачивается. Более того, мы раньше начнем выплачивать пособия лицам в отпуске по уходу за ребенком. Те пособия, которые должны заплатить до 15 апреля, с первого числа начнем выплачивать и постараемся уложиться за 3-5 дней, — пояснил Владимир Голубков.

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