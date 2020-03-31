Причины выхода из квартиры в Новосибирске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

31 Март 2020 2020-03-31T11:00:52+03:00

Стало известно почему можно выходить из квартиры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рассказываем, какие причины выхода из квартиры в Новосибирске во время самоизоляции разрешены

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В правительстве Новосибирской области назвали причины выхода из квартиры в Новосибирске во время самоизоляции. Об этом объявил на собрании губернатор Андрей Травников.

— Предписывается не покидать места проживания и пребывания, за исключением случаев обращения граждан за экстренной неотложной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, — сообщил на собрании в правительстве Андрей Травников.

Сибирякам так же разрешено сходить в магазин за товарами первой необходимости, так же разрешен вынос мусора.

Жесткие меры вступят в силу 31 марта 2020 года в 20.00 по новосибирскому времени. Что ждет нарушителей, пока еще решается. КП-Новосибирск сообщит об этом подробнее.

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