Причины выхода из квартиры в Новосибирске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей
В правительстве Новосибирской области назвали причины выхода из квартиры в Новосибирске во время самоизоляции. Об этом объявил на собрании губернатор Андрей Травников.
— Предписывается не покидать места проживания и пребывания, за исключением случаев обращения граждан за экстренной неотложной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, — сообщил на собрании в правительстве Андрей Травников.
Сибирякам так же разрешено сходить в магазин за товарами первой необходимости, так же разрешен вынос мусора.
Жесткие меры вступят в силу 31 марта 2020 года в 20.00 по новосибирскому времени. Что ждет нарушителей, пока еще решается. КП-Новосибирск сообщит об этом подробнее.
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