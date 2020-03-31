31 Март 2020 2020-03-31T10:43:01+03:00

Можно ли выгуливать собак в период самоизоляции в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рассказываем, можно ли выгуливать животных в Новосибирске в период самоизоляции, и как это делать

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В Новосибирской области введены дополнительные меры по передвижению людей в городе и области. Гражданам запретили выходить на улицы в связи с угрозой распространения коронавируса. Чтобы не допустить введения режима ЧС, в регионе ввели особые меры, которые пока просто ограничивают передвижение людей по городу. Полного запрета нет — на работу и с работы ходить можно. Можно ли выгуливать животных в Новосибирске в период самоизоляции?

— Выгуливать домашних животных на расстоянии не превышающие 100 метров от места проживания, — сообщают в правительстве региона.

Таким образом, не следует использовать прогулки с собакой в качестве «алиби» для прогулок по паркам, скверам города, улицам и площадям. Какие меры реагирования и санкции будут применяться к нарушителям, пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU