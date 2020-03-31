2020-03-31T11:02:54+03:00
Общество

Можно ли ездить на работу в Новосибирске в период самоизоляции

Рассказываем, можно ли ездить на работу в Новосибирске в период самоизоляции
Анна ПАШАГИНА
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На работу могут ездить не все.На работу могут ездить не все.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Можно ли ездить на работу в Новосибирске в период самоизоляции - это разъяснил на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников.

— За рамками ограничения по выходу на улицу, остались те люди, которые, в соответствии с Указом президента о нерабочей неделе, продолжают работать. Они могут добираться до места и от места работы. Также в исключение попадают те виды деятельности, которые непосредственно связаны с перемещением и не могут приостановить свою работу по законодательству. В этот перечень входят компании, оказывающие транспортные услуги и услуги доставки, — сообщил Андрей Травников на собрании в правительстве.

Ограничения так же не распространяются на руководителей и сотрудников госорганов власти, органов местного самоуправления. Их деятельность не приостановлена в соответствии с действующим законодательством.

Остальным новосибирцам рекомендуется остаться дома и не выходить без особой необходимости на улицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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