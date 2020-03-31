2020-03-31T10:51:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи инфекционной больницы рассказали, как лечат пациентов с подозрением на коронавирус

В клинике борются с опасной заразой более 80 врачей
Надежда РЫЖКИНА
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Врачи инфекционной больницы поделились, как лечат зараженных пациентов.Врачи инфекционной больницы поделились, как лечат зараженных пациентов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Врачи рассказали, как они борются с коронавирусом в инфекционной больнице № 1 в Новосибирске. Это основное место, где лечат зараженных. Всего в больнице круглосуточно трудится 525 человек, из них больше 80 медиков лечат больных с коронавирусом.

Новосибирцев с подозрением на вирус привозят в мельцеровский бокс. Войти в него можно только с улицы в спецкостюме. В боксе есть собственная вентиляция и санузел. По словам заместителя главврача Яны Ульяновой, в больнице хватает средств защиты, а медицинских масок хватит на 180 дней, если менять их каждые два часа.

У всех пациентов с подозрением на вирус сразу берут анализы. Если результату положительные, пациента лечат противовирусными препаратами и снова берут анализы. Когда проба дважды будет отрицательной, человека выписывают.

Кроме того, врачи объяснили, почему девятого пациента в Новосибирске пришлось госпитализировать через суд.

— Мы не можем положить человека в больницу насильно, без его согласия. Такие у нас законы. Пришлось получать постановление суда. Это единственный способ, если человек сам не проявит сознательность, — пояснила замглавврача Яна Ульянова. Врачи надеются, что эту проблему поможет решить ужесточение штрафов.

Напомним, на данный момент в Новосибирской области зарегистрировано 9 больных коронавирусом..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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