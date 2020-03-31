Специальная разметка для магазинов в Новосибирске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T10:19:41+03:00

На кассах нужно будет стоять в метре друг от друга. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Губернатор сообщил, что появится специальная разметка для магазинов в Новосибирске

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Специальная разметка для магазинов в Новосибирске скоро появится в торговых точках: об этом объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном собрании в правительстве.

— Нужно обеспечить соблюдение гражданами и работниками социального дистанцирования, в том числе нанести специальную разметку на рабочем месте и установить специальный режим допуска для нахождения в здании, — сообщил на заседании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Некоторые новосибирские магазины уже ввели специальную разметку перед кассами:

— Она представляет собой красные тонкие полосочки, которые находятся на расстоянии 1,5 метра друг от друга, — рассказал читатель КП-Новосибирск.

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