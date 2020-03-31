2020-03-31T08:59:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В оперштабе вступились за педиатра из Пашино, которую затравили после поездки в Японию

В Новосибирске по-прежнему зарегистрировано 9 зараженных человек, согласно официальным источникам
Надежда РЫЖКИНА
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В штабе опровергли фейки о заболевших врачах, которые распространялись в соцсетях.В штабе опровергли фейки о заболевших врачах, которые распространялись в соцсетях.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Во вторник, 31 марта, Оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что число зараженных коронавирусом не увеличилось: в Новосибирске их зарегистрировано 9 человек. А еще вступились за педиатра из Пашино, которую затравили после поездки в Японию.

— Рассылка в мессенджерах о сотруднице медорганизации в Первомайском районе, вернувшейся из Испании и заразившейся коронавирусом, недостоверна. Медицинская организация подала заявление в правоохранительные органы. Также в полицию намерена обратиться педиатр из Пашино. В социальных сетях распространяют недостоверные сведения о том, что она больна коронавирусом, заразила детей в поликлинике и находится в реанимации. Доверяйте только официальным источникам информации! — предупредил Оперштаб.

В детскую больницу №3 за день поступило 3 детей с признаками ОРВИ, они прилетели из Таиланда. Одного ребенка выписали домой. Пока ни у кого из детей коронавирус не выявлен.

В инфекционной больнице № 1 находятся 50 человек — все они вернулись из-за рубежа или контактировали с зараженными. Тем временем двух выздоровевших пациенток готовят к выписке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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