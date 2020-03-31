Полицейские поймали новосибирца, который варил наркотики в машине

31 Март 2020 2020-03-31T09:05:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске арестовали 25-летнего торговца наркотиками. Он устроил лабораторию, в которой изготавливал опасное вещество, прямо внутри своей «ГАЗели». Раньше молодой человек не был судим.

Все скрывалось в этой "ГАЗели". Фото: ГУ МВД по НСО.

Полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали подозреваемого у дома по улице Сухарной. Как установили сотрудники полиции, он не только варил наркотики, но и делал тайники-закладки.

Лабораторное оборудование и наркотики полицейские изъяли. Фото: ГУ МВД по НСО.

— Осмотрев фургон автомобиля «Газель», полицейские обнаружили и изъяли у задержанного лабораторное оборудование, канистры и контейнеры с веществами, перчатки, маски, упаковочный материал и 548 граммов готового наркотика. Как установила экспертиза, изъятое является мефедроном, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Задержанного заключили под стражу. Проводится дальнейшее расследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/769821" frameborder="0"></iframe> В машине была оборудована целая лаборатория.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU