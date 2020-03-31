Полицейские поймали новосибирца, который варил наркотики в машине
В Новосибирске арестовали 25-летнего торговца наркотиками. Он устроил лабораторию, в которой изготавливал опасное вещество, прямо внутри своей «ГАЗели». Раньше молодой человек не был судим.
Все скрывалось в этой "ГАЗели". Фото: ГУ МВД по НСО.
Полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали подозреваемого у дома по улице Сухарной. Как установили сотрудники полиции, он не только варил наркотики, но и делал тайники-закладки.
Лабораторное оборудование и наркотики полицейские изъяли. Фото: ГУ МВД по НСО.
— Осмотрев фургон автомобиля «Газель», полицейские обнаружили и изъяли у задержанного лабораторное оборудование, канистры и контейнеры с веществами, перчатки, маски, упаковочный материал и 548 граммов готового наркотика. Как установила экспертиза, изъятое является мефедроном, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Задержанного заключили под стражу. Проводится дальнейшее расследование.
В машине была оборудована целая лаборатория.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU