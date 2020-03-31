2020-03-31T09:05:48+03:00
Общество

Полицейские поймали новосибирца, который варил наркотики в машине

Мужчина оборудовал лабораторию в фургоне «ГАЗели»
Надежда РЫЖКИНА
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25-летний наркоторговец устроил лабораторию прямо внутри машины. Фото: ГУ МВД по НСО.25-летний наркоторговец устроил лабораторию прямо внутри машины. Фото: ГУ МВД по НСО.
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В Новосибирске арестовали 25-летнего торговца наркотиками. Он устроил лабораторию, в которой изготавливал опасное вещество, прямо внутри своей «ГАЗели». Раньше молодой человек не был судим.

Все скрывалось в этой "ГАЗели". Фото: ГУ МВД по НСО.

Все скрывалось в этой "ГАЗели". Фото: ГУ МВД по НСО.

Полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали подозреваемого у дома по улице Сухарной. Как установили сотрудники полиции, он не только варил наркотики, но и делал тайники-закладки.

Лабораторное оборудование и наркотики полицейские изъяли. Фото: ГУ МВД по НСО.

Лабораторное оборудование и наркотики полицейские изъяли. Фото: ГУ МВД по НСО.

— Осмотрев фургон автомобиля «Газель», полицейские обнаружили и изъяли у задержанного лабораторное оборудование, канистры и контейнеры с веществами, перчатки, маски, упаковочный материал и 548 граммов готового наркотика. Как установила экспертиза, изъятое является мефедроном, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Задержанного заключили под стражу. Проводится дальнейшее расследование.

В машине была оборудована целая лаборатория.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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