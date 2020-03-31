«Принесли кулёк, из него торчит огромный нос»: Божена Рынска разоткровенничалась о первой встрече с новорожденной дочкой
Божена Рынска стала мамой в марте: ребенка от ее покойного мужа Игоря Малашенко выносила суррогатная мать. Как сообщает издание kp.ru, светская львица разместила на своей странице в «Инстаграме» трогательное фото с ребенком на руках и описала их первую встречу.
- Принесли кулёк. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами, - написала Божена. - Тут же получила кличку «Чингисхайм» - нос еврейский, глаза монгольские. На второй день девушка наша стала копией Игоря, я даже коллаж сделала.
Теперь у Божены Рынски есть весомый аргумент в борьбе за многомиллионное наследство покойного мужа: как уверяет паблик «НеМалахов», она вместе с дочкой может претендовать на 3,2 миллиона долларов.
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