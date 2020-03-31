2020-03-31T05:38:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие лекарства придумали в России от коронавируса: разбираемся с экспертом

На создание окончательной версии препаратов уйдет около одного года
Надежда РЫЖКИНА
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В мире уже существует огромное количество лекарств, и есть шанс, что какое-нибудь из них сработает.В мире уже существует огромное количество лекарств, и есть шанс, что какое-нибудь из них сработает.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что появились новые разработки противовирусных препаратов от российских ученых. Эти средства — «Триазавирин», лекарства на основе препарата «Мефлохин» и японского противовирусного препарата «Фавипиравир». «Комсомольская правда» поговорила с кандидатом медицинских наук Николаев Крючковым о том, как и когда их будут применять.

«Триазавирин» — оригинальная российская разработка 2014 года. Применяется оно для лечения гриппа в составе комплексной терапии. Однако, чтобы доказать его эффективность, нужно еще несколько месяцев — исследование препарата закончится к концу 2020 года

— Производители заявляют, что триазавирин препятствует размножению вируса в организме. Но никаких исследований его эффективности нет. Так что это исключительно предположение. Для борьбы с коронавирусом планируется использовать триазавирин в виде аэрозоля. По правилам он требует отдельной полной проверки не только на эффективность, но и на безопасность у всех пациентов, — подчеркивает Николай Крючков.

Другой препарат — «Мефлохин» — используется против малярии. Сейчас в некоторых странах с разной степенью успеха используют для лечения тяжелых больных коронавирусом противомалярийные препараты. У «Мефлохина» похожий механизм действия.

— «Мефлохин» вызывает побочные эффекты, и среди них есть тяжелые. Возможны, в частности, серьезные неврологические и психические нарушения. Нам важно провести исследования, чтобы понять, какие должны быть дозы и схемы приема, — объясняет эксперт.

Широко применяется в лечении и японская разработка — «Фавипиравир». Лекарство показало хорошие результаты в борьбе с вирусом свиного гриппа и Эболой. Но препарат строго противопоказан беременным.

«Фавипиравир» получил разрешение на выпуск как лекарство в Китае. В России его могут выпускать на нескольких условиях.

— Один из вариантов — разработать метод синтеза препарата, который не подпадает под патентную защиту производителя. Другой вариант — использовать процедуру так называемого принудительного лицензирования. И третий вариант — купить лицензию у японского производителя оригинального препарата.

В целом на сегодня наиболее перспективными из всех вариантов выглядят разработки на основе фавипиравира и противомалярийных препаратов, считают специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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