Температура 36,7 и пневмония: жена Игоря Николаева рассказала о самочувствии супруга
Вся страна сейчас переживает, за звезд эстрады, оказавшихся в больнице из-за коронавируса. Сначала в Коммунарку попал Лев Лещенко, побывавший на гастролях за границей, у него обнаружили коронавирус. Следом в больницу попал Игорь Николаев, он был с Лещенко на дне рождении сестры Игоря Крутого.
Как только Николаев почувствовал себя плохо, сам уехал от семьи в московскую квартиру на самоизоляцию. Когда состояние ухудшилось, певец пошел в больницу. У него дважды взяли тест на коронавирус, оба раза диагноз не подтвердился. Все-таки это долевая пневмония — воспаление, которое распространяется лишь частично на легкие.
— Игорь чувствует себя намного лучше! Идет на поправку! Сегодня температура уже 36,7! Но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки, — рассказала kp.ru жена Николаева Юлия Проскурякова.
Юлия не может посещать супруга, так как это запрещено правилами больницы. Семья Николаева чувствует себя хорошо, никаких признаков заражения они у себя не обнаружили.
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