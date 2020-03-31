2020-03-31T04:57:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Температура 36,7 и пневмония: жена Игоря Николаева рассказала о самочувствии супруга

Второй тест на коронавирус оказался отрицательным
Екатерина ИВАНОВА
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Юлия Проскурякова рассказала про здоровье Игоря Николаева.Юлия Проскурякова рассказала про здоровье Игоря Николаева.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вся страна сейчас переживает, за звезд эстрады, оказавшихся в больнице из-за коронавируса. Сначала в Коммунарку попал Лев Лещенко, побывавший на гастролях за границей, у него обнаружили коронавирус. Следом в больницу попал Игорь Николаев, он был с Лещенко на дне рождении сестры Игоря Крутого.

Как только Николаев почувствовал себя плохо, сам уехал от семьи в московскую квартиру на самоизоляцию. Когда состояние ухудшилось, певец пошел в больницу. У него дважды взяли тест на коронавирус, оба раза диагноз не подтвердился. Все-таки это долевая пневмония — воспаление, которое распространяется лишь частично на легкие.

— Игорь чувствует себя намного лучше! Идет на поправку! Сегодня температура уже 36,7! Но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки, — рассказала kp.ru жена Николаева Юлия Проскурякова.

Юлия не может посещать супруга, так как это запрещено правилами больницы. Семья Николаева чувствует себя хорошо, никаких признаков заражения они у себя не обнаружили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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