Спрятали среди конфет: парочку наркоторговцев задержали с почтовой посылкой
Операция по задержанию наркоторговцев прошла в Новосибирске возле дома на улице Железнодорожной. При женщине была посылка, которую она только что забрала из отделения почты. Сверху — шоколадки, внутри — наркотики, упакованные в фольгу. На почту 29-летнюю дамочку в белой шубке отправил сожитель — 32-летний новосибирец. На допросе он утверждал, что сбытом занимался только он, а вот посылку попросил доставить на имя подруги. В тоже время женщина на допросе призналась, что знала обо всем, чем занимается ее благоверный, наркотики они употребляли вместе.
— Наркотики для распространения, — говорит на первом допросе мужчина.
— То есть через сайт какой-то работаете, — уточняет следователь.
— Да, — отвечает задержанный.
Моя задача - забрать посылку почты: первый опрос подельницы наркоторговца.
Задержание прошло сотрудниками отряда «Гром», у пары нашли более 600 граммов героина.
— Фигурантка приобретала оптовые партии наркотиков с использованием почтовой связи, затем вместе с сожителем фасовала их на мелкие партии и помещала в тайники-закладки с целью сбыта в разных районах Новосибирска, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 20 лет заключения.
Она ничего не знала: в Новосибирске задержали распространителя наркотиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU