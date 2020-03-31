2020-03-31T04:30:49+03:00
Происшествия

Спрятали среди конфет: парочку наркоторговцев задержали с почтовой посылкой

Мужчина и женщина вместе употребляли наркотики, сейчас новосибирец пытается выгородить сожительницу
Екатерина КОМЯКОВА
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Наркотики нашлись среди конфет. Фото: ГУ МВД по НСОНаркотики нашлись среди конфет. Фото: ГУ МВД по НСО
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Операция по задержанию наркоторговцев прошла в Новосибирске возле дома на улице Железнодорожной. При женщине была посылка, которую она только что забрала из отделения почты. Сверху — шоколадки, внутри — наркотики, упакованные в фольгу. На почту 29-летнюю дамочку в белой шубке отправил сожитель — 32-летний новосибирец. На допросе он утверждал, что сбытом занимался только он, а вот посылку попросил доставить на имя подруги. В тоже время женщина на допросе призналась, что знала обо всем, чем занимается ее благоверный, наркотики они употребляли вместе.

— Наркотики для распространения, — говорит на первом допросе мужчина.

— То есть через сайт какой-то работаете, — уточняет следователь.

— Да, — отвечает задержанный.

Моя задача - забрать посылку почты: первый опрос подельницы наркоторговца.

Задержание прошло сотрудниками отряда «Гром», у пары нашли более 600 граммов героина.

— Фигурантка приобретала оптовые партии наркотиков с использованием почтовой связи, затем вместе с сожителем фасовала их на мелкие партии и помещала в тайники-закладки с целью сбыта в разных районах Новосибирска, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 20 лет заключения.

Она ничего не знала: в Новосибирске задержали распространителя наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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