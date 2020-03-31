2020-03-31T04:24:34+03:00
Коронавирус Covid-19

«Больше 700 миллионов рублей»: Новосибирская область получит деньги на койки для больных коронавирусом

Об этом рассказала депутат Госдумы Вера Ганзя
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Новосибирской области выделят больше 700 миллионов рублей на дополнительные койки в больницах.Новосибирской области выделят больше 700 миллионов рублей на дополнительные койки в больницах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Российское правительство распорядилось выделить регионам деньги на оборудование дополнительных коек в больницах. Койки будут предназначены для пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом рассказала представитель Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя в понедельник, 30 марта.

— Сумма дотаций— почти 33,5 миллиарда рублей. Первые транши уже в течение следующих дней пойдут в регионы. Новосибирской области выделено 712 миллиона рублей. Это распоряжение правительства от 27 марта, — написала депутат на своей странице в Facebook.

Вера Ганзя также уточнила, что обслуживать дополнительные койки будут врачи и медсестры

— Главное — чтобы не попасть на эти койки, сидите дома! — предупредила она.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какие лекарства придумали в России от коронавируса: разбираемся с экспертом
Температура 36,7 и пневмония: жена Игоря Николаева рассказала о самочувствии супруга
Спрятали среди конфет: парочку наркоторговцев задержали с почтовой посылкой
«Больше 700 миллионов рублей»: Новосибирская область получит деньги на койки для больных коронавирусом
Все ради учебы: в новосибирском колледже начали шить медицинские маски из марли
Убийство возле «Галстука»: появились фотороботы подозреваемых
Бывшая жена Ивана Краско хочет вернуться к нему: она осталась без денег за границей
В Новосибирске иномарка влетела в столб: погиб 32-летний пассажир
В Новосибирске пьяный водитель «Жигули» врезался в столб: погибла 19-летняя девушка
В Новосибирске иномарка насмерть сбила мужчину, выходившего из трамвая
«Береженого Бог бережет»: президент назвал нарушения карантина преступной халатностью
«Я чую, вы хочите расправиться с моими детьми»: украинка заразила четыре села коронавирусом и боится мести от соседей
Можно ли ездить на работу в Калининграде в период самоизоляции
Запрет на поездки на личном автомобиле в Калининграде: будет ли введен и для кого
Актер из сериала «Элен и ребята» заразился коронавирусом
Михаил Мишустин одобрил штрафы для нарушителей карантина