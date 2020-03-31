«Больше 700 миллионов рублей»: Новосибирская область получит деньги на койки для больных коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T04:24:34+03:00

Новосибирской области выделят больше 700 миллионов рублей на дополнительные койки в больницах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом рассказала депутат Госдумы Вера Ганзя

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Российское правительство распорядилось выделить регионам деньги на оборудование дополнительных коек в больницах. Койки будут предназначены для пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом рассказала представитель Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя в понедельник, 30 марта.

— Сумма дотаций— почти 33,5 миллиарда рублей. Первые транши уже в течение следующих дней пойдут в регионы. Новосибирской области выделено 712 миллиона рублей. Это распоряжение правительства от 27 марта, — написала депутат на своей странице в Facebook.

Вера Ганзя также уточнила, что обслуживать дополнительные койки будут врачи и медсестры

— Главное — чтобы не попасть на эти койки, сидите дома! — предупредила она.

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