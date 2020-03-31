Все ради учебы: в новосибирском колледже начали шить медицинские маски из марли

31 Март 2020 2020-03-31T04:02:37+03:00

Маски шьют для защиты студентов и преподавателей колледжей, училищ и техникумов, первая партия масок направлена в оперштаб области

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В Новосибирском колледже легкой промышленности и сервиса начали шить марлевые маски. Такую деятельность педагоги развернули во время вынужденных каникул. Об этом в понедельник, 30 марта, рассказали в министерстве образования Новосибирской области.

Первую партию медицинских масок уже направили в оперативный штаб областного минобразования. Вторую партию педагоги передали ветеранам системы образования, которые работали в этом же колледже.

— В министерство промышленности и торговли России направлена заявка на поставку марли для изготовления 150 тысяч масок. Они будут предназначены для работников и студентов системы среднего профессионального образования Новосибирской области. Педагоги колледжа готовы к выполнению поставленных задач, — передает минобразования области.

Напомним, в Новосибирске зарегистрировано 9 заразившихся коронавирусом. 30 марта стало известно о мужчине, который прибыл из Мюнхена еще две недели назад, но скрывался от врачей. Тем временем 31 марта должны выписать двух первых пациенток, которые выздоровели.

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