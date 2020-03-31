Убийство возле «Галстука»: появились фотороботы подозреваемых

31 Март 2020 2020-03-31T03:35:08+03:00

У одного - впалые щеки, у другого большие светлые глаза. Фото: ГУ МВД по НСО

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Ориентировки на двух подозреваемых в убийстве разместили на портале управления МВД по Новосибирской области. Портреты нарисовали с помощью описаний очевидцев.

Убийство произошло на позапрошлых выходных ночью возле ночного клуба «Галстук». Возле клуба произошла пьяная ссора, как рассказывали очевидцы, один из участников драки полез защищать кого-то, в результате сам получил ножевое ранение. Парня спасти не удалось, а обидчики скрылись с места преступления. Полиция опросила очевидцев, сотрудники прошлись по квартирам в рядом стоящих домах, чтобы понять, кто это мог сделать. В результате удалось найти съемку камер видеонаблюдения, также помогли описания очевидцев, в результате удалось сделать фотороботы подозреваемых. Их оказалось двое.

— Первый выглядит так: возраст около 40-45 лет, рост 170-175 сантиметров. Сам по себе мужчина среднего телосложения, плечи широкие, тип лица европейский, светловолосый, на голове есть залысины. В вечер убийства мужчина был одет в черную шапочку, также черную куртку, спортивные темные штаны. Второй подозреваемый: с виду ему около 30-32 лет, ростом 180-185 сантиметров. Европейский тип лица, глаза большие и светлые. На нем была темная куртка с капюшоном, темные брюки, - сообщили в управлении МВД.

Если кому-то что-то известно об этом преступлении и нападавших, необходимо сообщить обо всем в полицию. Номера телефонов для связи: (383-41) 3-00-23, 8-913-380-5856, 8-951-393-44-47. Звонящим гарантируют анонимность.

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