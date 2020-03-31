Бывшая жена Ивана Краско хочет вернуться к нему: она осталась без денег за границей

31 Март 2020 2020-03-31T03:19:48+03:00

По словам актера, бывшая супруга Наталья Шевель позвонила ему посреди ночи, умоляя принять ее обратно Фото: Тимур ХАНОВ

По словам актера, бывшая супруга Наталья Шевель позвонила ему посреди ночи, умоляя принять ее обратно

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К 89-летнему Ивану Краско, актеру петербургского театра, хочет вернуться его бывшая молодая жена Наталья Шевель. После развода она уехала на заработки в Европу, а недавно снова объявилась.

Актер рассказал, что его бывшая 29-летняя супруга сейчас в Прибалтике. Туда она уехала, чтобы позже перебраться в Израиль к своему новому ухажеру. Но что-то у них не срослось, и Наталье пришлось остаться. Она нашла себе работу в булочной, там ей пришлось и ночевать. Но потом эту лавочку прикрыли. Шевель начала проситься обратно к бывшему мужу, оставшись без денег.

— После развода я помогал Наташе сколько мог! Ясно, что такая жена мне не нужна, но не оставлять же девочку на улице без копейки, — рассказал Краско.

А несколько месяцев назад в ночи раздался телефонный звонок.

— Ваня, я за границей, забери меня отсюда, — услышал артист взволнованный голос бывшей жены. После этого пошли гудки, но Краско никак не мог дозвониться. На другое утро его директор Вячеслав Смородинов связался с Натальей в соцсетях.

Через директора Шевель передала бывшему мужу послание, в котором попросилась назад.

— Мол все осознала, прими меня назад, Иван, буду тебе верной. По словам Славы, она готова быть при мне сиделкой, — говорит актер.

Напомним, Иван Краско был женат четыре раза. От первых трех браков у него осталось пятеро детей. В 2015 году актер официально обручился с Натальей Шевель. Пару не смущала 60-летняя разница в возрасте. Развелись супруги полтора года назад: Иван Иванович настаивал на рождении ребенка, а Шевель была категорически против. Кроме того, Краско подозревал молодую супругу в изменах.

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