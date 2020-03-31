В Новосибирске иномарка влетела в столб: погиб 32-летний пассажир
Ночью, 31 марта, в Новосибирска произошла авария, в которой погиб мужчина. ДТП случилось в Ленинском районе города.
— Около часа ночи 31-летний водитель автомобиля Toyota Chaser ехал по улице Титова со стороны улицы Троллейная в сторону улицы Связистов. Около дома № 150 по улице Титова он врезался в световую опору, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
В результате ДТП водитель был доставлен в больницу с различными травмами. А его 32-летний пассажир скончался на месте происшествия.
На месте аварии работали экипажи ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Отметим, что этой же ночью в Новосибирске произошла похожая авария. В Октябрьском районе Новосибирска пьяный водитель врезался в фонарный столб: в ДТП погибла 19-летняя девушка
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске пьяный водитель «Жигули» врезался в столб: погибла 19-летняя девушка
ДТП произошло в Октябрьском районе (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU