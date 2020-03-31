В Новосибирске иномарка влетела в столб: погиб 32-летний пассажир

31 Март 2020 2020-03-31T00:08:22+03:00

Ночью, 31 марта, в Новосибирска произошла авария, в которой погиб мужчина.

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Ночью, 31 марта, в Новосибирска произошла авария, в которой погиб мужчина. ДТП случилось в Ленинском районе города.

— Около часа ночи 31-летний водитель автомобиля Toyota Chaser ехал по улице Титова со стороны улицы Троллейная в сторону улицы Связистов. Около дома № 150 по улице Титова он врезался в световую опору, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП водитель был доставлен в больницу с различными травмами. А его 32-летний пассажир скончался на месте происшествия.

На месте аварии работали экипажи ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Отметим, что этой же ночью в Новосибирске произошла похожая авария. В Октябрьском районе Новосибирска пьяный водитель врезался в фонарный столб: в ДТП погибла 19-летняя девушка

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ИСТОЧНИК KP.RU