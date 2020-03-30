В Новосибирске пьяный водитель «Жигули» врезался в столб: погибла 19-летняя девушка

30 Март 2020 2020-03-30T23:47:05+03:00

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Ночью в Октябрьском районе Новосибирска пьяный водитель врезался в фонарный столб. В ДТП погибла 19-летняя девушка.

— В половину первого ночи, 26-летний нетрезвый водитель автомобиля ваз-2107 ехал по улице Зеленодолинской в сторону Гусинобродского шоссе. Около дома № 3 по улице Зеленодолинская он врезался в световую опору, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В результате ДТП погибла 19-летняя пассажирка. Еще один пассажир — 27-летний парень, был доставлен в больницу с различными переломами.

На месте работал экипаж ГИБДД. Все причины и обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, сегодня вечером в Калининском районе Новосибирска водитель иномарки насмерть сбил мужчину, который выходил из трамвая. На месте аварии работал экипаж ГИБДД.

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