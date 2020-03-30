«Береженого Бог бережет»: президент назвал нарушения карантина преступной халатностью

30 Март 2020 2020-03-30T21:51:08+03:00

Владимир Путин также отметил, что в настоящее время делается все, чтобы угроза не затронула большего количества людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с полпредами и еще раз обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Президент подчеркнул, что сейчас необходимо действовать обоснованно и профессионально.

— Именно поэтому во всех регионах должна быть проведена необходимая подготовка, которая будет учитывать различные варианты развития, базируясь на опыте других стран. Даже если они людям непосвященным в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого Бог бережет, — цитирует президента сайт kp.ru. — Уже приняты меры, которые по всей стране ограничивают работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей. Это клубы, кинотеатры, торгово-развлекательные центры и так далее. Но, к сожалению, далеко не везде этот режим соблюдается, а местные власти закрывают глаза на подобные случаи. Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это — преступная халатность. И относится к этому нужно именно так.

Владимир Путин также отметил, что в настоящее время делается все, чтобы угроза не затронула большего количества людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU