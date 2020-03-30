2020-03-30T21:00:06+03:00
Общество

«Я чую, вы хочите расправиться с моими детьми»: украинка заразила четыре села коронавирусом и боится мести от соседей

Женщина вернулась с заработков в Италии
Алена КУЛЕШОВА
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Жительница села Коленоковцы в Черновицкой области Елизавета опасается расправы со стороны односельчан.Жительница села Коленоковцы в Черновицкой области Елизавета опасается расправы со стороны односельчан.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Жительница села Коленоковцы в Черновицкой области Елизавета опасается расправы со стороны односельчан. Женщина вернулась с заработков в Италии и стала «нулевым пациентом» в своем селе. Вскоре и его, и три соседних села закрыты на карантин.

— Она мало того, что заразила всю свою родню, включая двух невесток и троих внуков, — цитирует возмущенных односельчан сайт kp.ru. — Так еще и в общественной жизни активно участвовала, на митинги ходила. Нет, чтобы дома сидеть, она ходила и заразу разносила!

Сейчас в Черновицкой области на карантине находится всего 59 человек, из которых в Коленоковцах — 14. Однако, по словам местных жителей, заболевших может быть гораздо больше: едва ли в каждом доме у кого-нибудь поднимается температура и возникает кашель.

Елизавета и сама попала в больницу с легкой формой вируса. На днях она вылечилась и вернулась домой. Но среди своих односельчан чувствует себя неуютно: опасается их гнева.

— Ой, что я вам хочу сказать, дорогие односельчане: я чую, вы хочете мене спалити хату. Я чую, вы хочете расправиться с моими детьми! Дети мои закрылись, сидят, как зайчата, нам нечего есть, я ничего не купила, ни буряка, ни хлеба, остались одни макароны! — говорит Елизавета.

Женщина, заразившая коронавирусом несколько сел на Буковине, попросила прощения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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