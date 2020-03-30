30 Март 2020 2020-03-30T20:30:43+03:00

Власти просят горожан не идти зарабатывать, а позаботиться о собственном здоровье.

Юрист объяснил, можно ли ездить на работу в Калининграде в период самоизоляции. И что делать, если начальник заставляет быть в офисе

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Важный вопрос для горожан в период введения ограничений: можно ли ездить на работу в Калининграде в период самоизоляции. Ответил на него адвокат Алексей Волосюк.

- Начнем с того, что передвижения по городу на личном автомобиле в принципе не запрещены. То есть вы сможете добраться до офиса. Но работать разрешено только строго определенным специалистам: врачам, фармацевтам, сотрудникам экстренных служб, - перечисляет Алексей Волосюк.

- А если кто-то нарушит режим? Что им грозит?

- Сейчас этот вопрос прорабатывается властями, поэтому пока сложно сказать.

- Может же быть и такая ситуация: поехать на работу заставляет начальник. Как тогда быть?

- В период самоизоляции начальник не имеет права заставить вас выйти на работу. Если такое происходит, вы не обязаны идти в офис. Если вас после этого уволят, смело подавайте на работодателя в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU