Можно ли ездить на работу в Калининграде в период самоизоляции
Важный вопрос для горожан в период введения ограничений: можно ли ездить на работу в Калининграде в период самоизоляции. Ответил на него адвокат Алексей Волосюк.
- Начнем с того, что передвижения по городу на личном автомобиле в принципе не запрещены. То есть вы сможете добраться до офиса. Но работать разрешено только строго определенным специалистам: врачам, фармацевтам, сотрудникам экстренных служб, - перечисляет Алексей Волосюк.
- А если кто-то нарушит режим? Что им грозит?
- Сейчас этот вопрос прорабатывается властями, поэтому пока сложно сказать.
- Может же быть и такая ситуация: поехать на работу заставляет начальник. Как тогда быть?
- В период самоизоляции начальник не имеет права заставить вас выйти на работу. Если такое происходит, вы не обязаны идти в офис. Если вас после этого уволят, смело подавайте на работодателя в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU