2020-03-30T19:36:35+03:00
Общество

Запрет на поездки на личном автомобиле в Калининграде: будет ли введен и для кого

Адвокат разъяснил, начнет ли действовать запрет на поездки на личном автомобиле в Калининграде
Татьяна СОЛОВОВА
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Калининградцы смогут ездить на своем авто.Калининградцы смогут ездить на своем авто.Фото: Александр Подгорчук
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Один из самых популярных вопросов у горожан в связи с введением режима самоизоляции с 31 марта - будет ли введен запрет на поездки на личном автомобиле в Калининграде. Корреспонденты «Комсомолки» попросили это разъяснить адвоката Алексея Волосюка.

- В постановлении губернатора нет никакого запрета на использование личного транспорта, - подчеркнул Алексей Волосюк. - То есть вы спокойно сможете поехать на своей машине в магазин за продуктами, в больницу, в аптеку.

Однако адвокат напоминает, что без лишней необходимости выходить из дома не стоит:

- Не стоит пренебрегать собственной безопасностью и разъезжать по городу без необходимости. Вас за это, конечно. не оштрафуют, но вы рискуете собственным здоровьем, - подчеркивает Алексей Николаевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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